Оппозиция будет в достаточной степени представлена в Севастополе

Оппозиционные партии будут присутствовать в городском совете Севастополя в достаточной степени, заявил председатель севастопольской администрации, лидер городской организации Партии регионов Валерий САРАТОВ.

«Это, наверное, в первую очередь, коммунисты, у них будет 8-9 человек. 9 человек (вместе с мажоритарщиками) будет у «Русского блока», 2 человека у ПСПУ. Пройдет ли еще кто-нибудь - сейчас вопрос на грани. Поэтому я считаю, что и оппозиция достаточно сильна, и, соответственно, можно решать вопросы», - сказал чиновник.

По словам САРАТОВА, «уже понятно самое главное: Партия регионов все голоса сохранила, будет 45-46 депутатов от Партии регионов».

Он выразил удовлетворение тем, что в горсовет «помимо Партии регионов, прошли три человека по мажоритарным округам от Народной партии, 4 человека прошли от «Сильной Украины».

По его словам, «у нас и до выборов были намерения сразу сработать в режиме тесной коалиции. Я думаю, что мы все это и подпишем», причем «эта коалиция будет абсолютно рабочая».

«Практически коалиция будет работать в составе 52-53 человека, что позволяет абсолютно четко проводить политику президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Севастополе. То есть, это абсолютное большинство, оно практически под 70%», - отметил САРАТОВ.

Вместе с тем, он не думает, что в горсовете Севастополя «будет много спорных вопросов, деления «коалиция-оппозиция». «Причина проста: я не очень понимаю, что нам делить в хозяйственной жизни города Севастополя. Больной для нас всегда вопрос тарифов из ведеия местных властей сейчас забран. А остальные вопросы, я считаю, должны обсуждаться, решаться и делаться», - сказал САРАТОВ.