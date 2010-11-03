Умер Виктор Черномырдин
10:00, 03 ноября 2010Крым
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На 73-м году жизни
Бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин умер сегодня утром в Москве на 73-м году жизни, сообщает радио «Свобода».
По словам его близких, Черномырдин был тяжело болен.
Черномырдин возглавлял правительство России с 1992 по 1998 год. С 2001 по 2009 год был послом РФ в Украине.
В последнее время Черномырдин работал специальным представителем президента России по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ.
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