Россия хочет открыть в Крыму центр науки и культуры

Россия хочет открыть в Симферополе российский центр науки и культуры, сообщил консул Генерального консульства РФ в Симферополе Владимир ДЖУНКОВСКИЙ во время передачи школам Севастополя первой партии учебников для 5 класса «Страноведение. Россия».

«Как консул Генерального консульства Российской Федерации в Симферополе, уполномочен создавать здесь, безусловно, с вашей помощью, а также с помощью местных властей, Российский центр науки и культуры. Это подразделение федерального агентства «Россотрудничество» при МИД Российской Федерации», - сказал ДЖУНКОВСКИЙ.

Дипломат добавил, что этот центр будет открыт, «конечно, двумя министрами иностранных дел».

Место для центра в Симферополе сейчас согласовывается. «А согласовать нужно многое, многое выверить, в частности, определить, сколько нужно денег. Этими вопросами сейчас я и занимаюсь», - сказал ДЖУНКОВСКИЙ.

Консул добавил, что он уже организовывал подобный российский центр науки и культуры в Братиславе (Словакия).