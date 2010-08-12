Янукович поручил до октября внести в Раду проект развития Крыма

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительствам Украины и Крыма до 1 октября разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины проект закона «О развитии Автономной республики Крым», сообщила пресс-служба главы государства.

Такое поручение президент дал председателю Кабинета министров Украины Николаю АЗАРОВУ и руководителю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ.

Кроме того, до 1 ноября должен быть решен вопрос создания Международного института стратегического развития Крыма.

Глава государства также поручил до 1 декабря разработать вместе с Национальным институтом стратегических исследований и внести на рассмотрение крымского парламента проект стратегии экономического и социального развития автономии на 2011-2020 годы.