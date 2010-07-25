Военные моряки Украины и России хотят отмечать праздник вместе

Командующие Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины выдвинули инициативу совместно праздновать в Севастополе День Военно-морского флота РФ и День флота Украины, заявил спикер Государственной думы Борис ГРЫЗЛОВ в воскресенье.

"Сегодня я услышал инициативу командующих Черноморского флота России и (ВМС) Украины о том, чтобы следующий праздник, следующий День ВМФ, провели силы Украины и России здесь, в Севастополе, вместе. Думаю, что это желание народов Украины и России", - сказал ГРЫЗЛОВ журналистам в Севастополе после празднования Дня ВМФ РФ.

По словам спикера, в Севастополе 25 июля проведен "замечательный праздник", который показал "мощь российского флота, умение моряков выполнять поставленные задачи, в том числе боевые".