Военные моряки Украины и России хотят отмечать праздник вместе
13:08, 25 июля 2010Крым
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Спикер Госдумы - за
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"Сегодня я услышал инициативу командующих Черноморского флота России и (ВМС) Украины о том, чтобы следующий праздник, следующий День ВМФ, провели силы Украины и России здесь, в Севастополе, вместе. Думаю, что это желание народов Украины и России", - сказал ГРЫЗЛОВ журналистам в Севастополе после празднования Дня ВМФ РФ.
По словам спикера, в Севастополе 25 июля проведен "замечательный праздник", который показал "мощь российского флота, умение моряков выполнять поставленные задачи, в том числе боевые".
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