Медведев пожелал Януковичу надежных партнеров (фото)

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил украинского коллегу Виктора ЯНУКОВИЧА с 60-летием и выразил надежду, что под его руководством Украина станет процветающей страной, передает УНИАН.

«Я хотел бы от имени Российской Федерации, надеюсь, что ко мне присоединятся коллеги, пожелать здоровья, пожелать вам успехов в очень нелегкой работе президента. Я надеюсь, что под вашим руководством Украина будет развиваться как стабильное, процветающее, сильное государство, имеющее надежных партнеров - таких, как все присутствующие за этим столом», - сказал МЕДВЕДЕВ во время открытия неформальной встречи глав государств СНГ в Ливадийском дворце в Ялте в субботу.

Российский лидер также пожелал успехов семье ЯНУКОВИЧА. «Хочу, чтобы все было хорошо у вас дома», - сказал МЕДВЕДЕВ.

Во встрече принимают участие лидеры шести из одиннадцати стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России и Украины.

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