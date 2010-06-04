Внедорожник перевернулся в Крыму - погиб водитель
09:28, 04 июня 2010Крым
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Пассажирка в реанимации
Один человек погиб и еще один травмирован в результате съезда легкового автомобиля в кювет и переворачивания на севере Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Водитель внедорожника Lexus не справился с управлением 3 июня в районе джанкойского села Комсомольское. Он погиб.
Пассажирка доставлена в реанимационное отделение больницы с травмами и ранами.
Работает оперативно-следственная группа.
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