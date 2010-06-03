В крымских горах разбился турист

Житель Днепропетровской области погиб в горах Крыма, упав с 50-метровой высоты, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

Туристы нашли тело подростка на мысе Ай-Фока в среду, второго июня.

17-летний парень в конце мая пошел в горы и не вернулся.

Его мать первого июня обратилась в милицию с заявлением об исчезновении сына.

Правоохранители проводят расследование.