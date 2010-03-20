Отставки губернатора требовали на митинге в Севастополе

Отправить в отставку председателя севастопольской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА, назначенного на эту должность Виктором ЮЩЕНКО, требовали активисты Компартии и Партии регионов на митинге в центре Севастополя.

"Севастопольцы сделали выбор. Наш президент - Виктор ЯНУКОВИЧ. Мы верим в лучшее будущее своей страны, своего родного города, своих детей и внуков, верим, что новый президент и его команда положат конец экономической разрухе, беззаконию и коррупции. Четыре года городскую государственную администрацию города-героя возглавляет ставленник ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО КУНИЦЫН... Севастополю не нужна власть, погрязшая в коррупции и беззаконии, полностью дискредитировавшая себя", - говорится в обращении к президенту и премьер-министру Украины.

По материалам севастопольского сайта ForPost