Меджлис считает нового главу МВД фашистом и хочет уголовное дело
Основание - публикация
Крымскотатарский меджлис инициирует возбуждение уголовного дела в отношении Анатолия МОГИЛЕВА, назначенного в четверг на должность министра внутренних дел Украины, за разжигание межнациональной розни, передает УНИАН.
«У нас готово обращение о возбуждении против этого человека уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни», - сказал лидер меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ журналистам.
Основанием ДЖЕМИЛЕВ назвал «высказывания фашистского толка» в СМИ.
Депутат заявил, что меджлис «особо не рассчитывает» на украинские суды, поэтому, вероятно, будет обращаться в европейские инстанции.
Кроме того, ДЖЕМИЛЕВ собирается поднять вопрос о МОГИЛЕВЕ в Европарламенте, где у лидера крымских татар намечено выступление.
ДЖЕМИЛЕВ считает опасным для Украины назначение МОГИЛЕВА руководителем МВД. «Прискорбно для страны, что люди с таким мышлением занимают большие посты», - сказал лидер меджлиса.
В меджлисе считают, что статья МОГИЛЕВА «В Крыму зреет конфликт по косовскому сценарию», которая вышла в январе 2008 года, направлена против татар.
В 2007 году МОГИЛЕВ возглавлял крымскую милицию и одновременно был замминистром внутренних дел.
Во время выборов президента Украины он руководил крымским избирательным штабом Виктора ЯНУКОВИЧА.