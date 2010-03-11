Меджлис считает нового главу МВД фашистом и хочет уголовное дело

Крымскотатарский меджлис инициирует возбуждение уголовного дела в отношении Анатолия МОГИЛЕВА, назначенного в четверг на должность министра внутренних дел Украины, за разжигание межнациональной розни, передает УНИАН.

«У нас готово обращение о возбуждении против этого человека уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни», - сказал лидер меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ журналистам.

Основанием ДЖЕМИЛЕВ назвал «высказывания фашистского толка» в СМИ.

Депутат заявил, что меджлис «особо не рассчитывает» на украинские суды, поэтому, вероятно, будет обращаться в европейские инстанции.

Кроме того, ДЖЕМИЛЕВ собирается поднять вопрос о МОГИЛЕВЕ в Европарламенте, где у лидера крымских татар намечено выступление.

ДЖЕМИЛЕВ считает опасным для Украины назначение МОГИЛЕВА руководителем МВД. «Прискорбно для страны, что люди с таким мышлением занимают большие посты», - сказал лидер меджлиса.

В меджлисе считают, что статья МОГИЛЕВА «В Крыму зреет конфликт по косовскому сценарию», которая вышла в январе 2008 года, направлена против татар.

В 2007 году МОГИЛЕВ возглавлял крымскую милицию и одновременно был замминистром внутренних дел.

Во время выборов президента Украины он руководил крымским избирательным штабом Виктора ЯНУКОВИЧА.