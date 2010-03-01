Три опера сядут на скамью подсудимых

Прокуратура закончила расследование уголовных дел в отношении троих оперуполномоченных милиции Крыма - силовиков обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и торговле наркотиками.

Так, утверждает пресс-служба надзорного ведомства, сотрудник Железнодорожного райотдела милиции Симферополя "вытряс" 6 тысяч гривен из родителей несовершеннолетнего, необоснованно обвиненного в разбое". Действия правоохранителя квалифицированы как злоупотребление служебным положением и мошенничество.

Под следствием оказался работник ялтинского горуправления милиции, который получил 2,5 тысяч долларов взятки от обвиняемого.

Сотруднику линейного отдела на станции "Симферополь" инкриминирован сбыт наркотических веществ.