Три опера сядут на скамью подсудимых

17:49, 01 марта 2010
Крым
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Взятки, наркотики, мошенничество

Прокуратура закончила расследование уголовных дел в отношении троих оперуполномоченных милиции Крыма - силовиков обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и торговле наркотиками.

Так, утверждает пресс-служба надзорного ведомства, сотрудник Железнодорожного райотдела милиции Симферополя "вытряс" 6 тысяч гривен из родителей несовершеннолетнего, необоснованно обвиненного в разбое". Действия правоохранителя квалифицированы как злоупотребление служебным положением и мошенничество.

Под следствием оказался работник ялтинского горуправления милиции, который получил 2,5 тысяч долларов взятки от обвиняемого.

Сотруднику линейного отдела на станции "Симферополь" инкриминирован сбыт наркотических веществ.

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