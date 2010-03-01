Тимошенко уволила Москаля
"Мавр сделал свое дело..."
Кабинет министров освободил Геннадия МОСКАЛЯ от должности заместителя министра внутренних дел Украины - начальника крымского управления МВД, передает УНИАН.
«Он написал заявление по собственному желанию», - сказал министр Кабмина Петр КРУПКО журналистам.
Решение правительство приняло в понедельник.
19 августа 2009 года Кабмин назначил МОСКАЛЯ на должность. Он совмещал работу в милиции с работой в Верховной Раде Украины (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»).
Партия регионов обвиняла МОСКАЛЯ в нарушении законодательства. Он утверждал, что в силовом ведомстве работает на общественных началах, и зарплату не получает.
Указом от 1 февраля тогдашний президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабмина о назначении МОСКАЛЯ.
ЮЩЕНКО обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность правительственного документа.
3 февраля МВД возложило временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии - начальника управления по борьбе с организованной преступностью.