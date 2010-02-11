В акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение
15:57, 11 февраля 2010Крым
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Не исключено обледенение кораблей...
Штормовое предупреждение объявлено в акватории Черного и Азовского морей на четверг и пятницу, 11 и 12 февраля, из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
Во второй половине дня четверга и в пятницу в акватории морей ожидается усиление скорости ветра до 24 метров в секунду.
Высота волн в Черном море составит 30-40 дециметров, в Азовском - 13-20 дм.
В Азовском море не исключены дрейф льда и обледенение кораблей. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
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