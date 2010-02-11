В акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Черного и Азовского морей на четверг и пятницу, 11 и 12 февраля, из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Во второй половине дня четверга и в пятницу в акватории морей ожидается усиление скорости ветра до 24 метров в секунду.

Высота волн в Черном море составит 30-40 дециметров, в Азовском - 13-20 дм.

В Азовском море не исключены дрейф льда и обледенение кораблей. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.