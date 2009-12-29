Прокуратура требует усилить контроль над заповедным Крымом

Прокуратура Крыма требует от республиканского комитета по охране окружающей природной среды улучшить качество контроля над объектами природно-заповедного фонда, говорится в представлении надзорного ведомства на имя председателя комитета.

«Изучение деятельности охранников природы выявило существенные недоработки, делающие заповедники и заказники Крыма незащищенными», - подчеркивается в пресс-релизе прокуратуры.

Так, не охраняется ряд уникальных территорий. «Охранные обязательства на участок степи на Тарханкутском полуострове возложены на давно распавшийся колхоз, потому что вопрос сохранности ставился больше двадцати лет, а с тех пор не поднимался. Таких объектов по Крыму десятки», - говорится в сообщении.

Кроме того, чиновникам указали на необходимость следовать научному обоснованию в вопросе согласования лимитов на использование природных ресурсов. «Например, деятельность почти двух десятков предпринимателей, содержащих кафе и бары в Мисхорском парке, не вписывается ни в какие лимиты. Однако только после вмешательства прокуратуры был рассчитан размер ущерба, причиненного заповедной территории, и применены меры для прекращения уничтожающей уникальность парка самодеятельности», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.