20 нарушителей обнаружили пограничники Крыма за сутки

Более двадцати иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания в Украине, выявлены за прошедшие сутки в пунктах пропуска Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, во время оформления рейса «Симферополь – Ташкент» задержана 44-летняя гражданка Узбекистана - она девять лет незаконно жила в Украине.

Восьми гражданам Узбекистана за нарушение правил пребывания в Украине пограничники запретили въезд в страну сроком от одного до пяти лет. Люди оштрафованы на сумму около 12,7 тыс. грн.