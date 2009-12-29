20 нарушителей обнаружили пограничники Крыма за сутки
10:45, 29 декабря 2009Крым
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Более двадцати иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания в Украине, выявлены за прошедшие сутки в пунктах пропуска Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, во время оформления рейса «Симферополь – Ташкент» задержана 44-летняя гражданка Узбекистана - она девять лет незаконно жила в Украине.
Восьми гражданам Узбекистана за нарушение правил пребывания в Украине пограничники запретили въезд в страну сроком от одного до пяти лет. Люди оштрафованы на сумму около 12,7 тыс. грн.
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