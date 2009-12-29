Горсовет Севастополя собирается на сессию ради потасовки

Городской совет Севастополя в среду на внеочередной сессии поговорит о столкновении представителей ПСПУ, Компартии и других сил с активистами всеукраинского объединения «Свобода», которые в субботу проводили марш против нелегальной миграции, сообщила пресс-служба.

«После окончания внеочередного заседания состоится шествие по центральному городскому кольцу под лозунгом «Фашизм не пройдет!», - добавили в пресс-службе.

Фоторепортаж с субботней акции смотрите тут

Как сообщил представитель Ленинского районного отдела милиции Севастополя, пожелавший остаться неназванным, 26 декабря до 80 активистов «Свободы», согласно поданному в местные органы власти уведомлению, начали шествие по улице Ленина и планировали завершить его митингом на площади Нахимова в поддержку кандидата в президенты Украины Олега ТЯГНИБОКА.

Уже в начале акции около 500 представителей общественных организаций (в частности, «Российской общины Севастополя»), а также местных организаций партий «Русский блок», ПСПУ и других воспрепятствовали проведению акции и сорвали ее.

Как добавил представитель райотдела милиции, активисты «Свободы» вынуждены были прервать акцию и уехать на двух автобусах. Заявлений о телесных повреждениях они не подавали.

По информации представителя милиции, правоохранительные органы в отношении представителей «воспрепятствовавшей стороны» составили ряд административных протоколов по статье «мелкое хулиганство», а также по статье «неповиновение работникам правоохранительных органов». Материалы переданы в суд.

В частности, протокол по статье «мелкое хулиганство» составлен в отношении депутата горсовета Андрея МЕРКУЛОВА, который бросил яйцо в активистов «Свободы».

Первый заместитель председателя горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН накануне на брифинге отметил, что представители «Свободы» за четыре дня до проведения мероприятия подали заявку.

«Может быть, этим самым они себя немножко и подвели, потому что кто-то, наверное, из бдительных граждан сообщил их политическим противникам», - сказал КАЗАРИН.

Чиновник выразил надежду, что запланированный приезд в Севастополь ТЯГНИБОКА не приведет «к новым акциям противостояния».