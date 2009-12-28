Россия и Украина проверят расходы на экологию в Черном море и Азове

Счетные палаты Украины и России в 2010 году проведут совместную проверку использования государственных средств, выделенных на регулирование, охрану, изучение и воспроизводство водных биологических ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Азово-Черноморском бассейне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщили главы счетных палат Украины и России Валентин СИМОНЕНКО и Сергей СТЕПАШИН.

По словам СТЕПАШИНА, контрольное мероприятие будет завершено в четвертом квартале 2010 года.

Он отметил, что в отношениях между счетными палатами Украины и России налажено плодотворное и тесное сотрудничество, даже несмотря на сложности в межгосударственных отношениях.