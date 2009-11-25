Около 40% украинцев против предоставления русскому языку государственного статуса

54,7% украинцев считают языковой вопрос неактуальным – каждый говорит на том языке, на каком хочет, и сейчас существует много более важных проблем. Об этом говорят результаты опроса, проведенного „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

При этом, согласно опросу, 14,7% придерживаются мнения, что языковой вопрос – это безотлагательная проблема, которая нуждается в немедленном решении; 28,3% респондентов считают, что языковой вопрос нуждается в своем решении, но с этим можно подождать (2,3% не смогли определиться).

Относительное большинство (41,2%) считают, что менять статус русского языка не нужно – пусть все остается как сейчас: украинский язык – единый государственный, русский – имеет гарантии свободного развития. При этом, по мнению 35,8% опрошенных, нужно, чтобы и русский, и украинский языки были государственными во всей стране: 20,4% – украинский язык – единый государственный, а в регионах компактного проживания русских русский язык может быть признан официальным (2,6% не смогли определиться).

Наибольшее количество сторонников неизменности статуса русского языка в Западном (73%) и Центральном (55,3%) регионах (в Южном и Восточном регионах соответственно 20,2% и 15,3%).

„Украинский демократический круг” провел всеукраинский опрос 12–18 ноября 2009 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.