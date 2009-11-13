Financial Times о несчастливой Украине, Анне Карениной и позиции ЕС

"Все счастливые соседи Евросоюза похожи друг на друга, а все несчастливые несчастливы по-своему, и в первую очередь это касается Украины. Что может сделать ЕС, чтобы гарантировать счастливый финал саги об Украине, не в пример "Анне Карениной" Льва Толстого?" - пишет Тони Барбер в The Financial Times.

Глобальный финансовый кризис ударил по украинской экономике, обострив политическую конкуренцию, которая парализует политику и создает впечатление нескончаемой нестабильности.

"Оранжевая революция" не сумела искоренить коррупцию, процветающую в украинском деловом мире, особенно в энергетическом секторе. После январского газового кризиса украинские власти почти ничего не сделали, чтобы добиться прозрачности в этой области.

Все эти сложности объясняют, почему ЕС не желает давать Украине даже смутное обещание, что когда-нибудь ее пригласят в блок. Но Евросоюз все больше чувствует, что не может больше пускать отношения с этой страной на самотек, пишет автор статьи.

Некоторые полагают, что решающим моментом с точки зрения отношений Украины и ЕС станут президентские выборы 17 января. Если они будут недостаточно свободными и демократическими, имиджу Украины в глазах ЕС будет нанесен катастрофический удар.

У Украины есть друзья в ЕС, но и политические лидеры Украины, и Евросоюз должны приложить усилия, чтобы чаша весов склонилась в нужную сторону, заключает автор.

Инопресса