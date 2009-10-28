Украина отмечает 65-ю годовщину освобождения от фашистов
11:36, 28 октября 2009Крым
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В 10 городах состоятся праздничные фейерверки...
Украина отмечает 65-ю годовщину освобождения от нацистских захватчиков.
Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 20 октября установил 28 октября - День освобождения Украины - официальным праздником.
В 20.00 состоятся праздничные фейерверки в городах-героях Киев, Одесса, Севастополь, Керчь, а также в Симферополе, Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске.
К многочисленным памятникам героям войны сегодня традиционно будут возложены цветы.
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