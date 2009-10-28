Украина отмечает 65-ю годовщину освобождения от фашистов

Украина отмечает 65-ю годовщину освобождения от нацистских захватчиков.

Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 20 октября установил 28 октября - День освобождения Украины - официальным праздником.

В 20.00 состоятся праздничные фейерверки в городах-героях Киев, Одесса, Севастополь, Керчь, а также в Симферополе, Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске.

К многочисленным памятникам героям войны сегодня традиционно будут возложены цветы.