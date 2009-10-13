Легковушка упала в реку в Крыму, трое пострадавших
10:03, 13 октября 2009Крым
0 0
Водитель не справился с управлением
Три человека получили травмы в результате падения легкового автомобиля в реку Чатырлык на севере Крыма, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции автономии.
«Водитель автомобиля Opel Calibra, двигаясь по дороге Красноперекопск – Симферополь, на правом закруглении не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево, где совершил опрокидывание в русло реки Чатырлык», – отметили в ГАИ.
В аварии пострадали трое пассажиров легковушки: жительница Кривого Рога и двое крымчан – мужчина и женщина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter