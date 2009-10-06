Укрзализныця намерена одолжить $450 миллионов на дорогу в Крым

«Укрзализныця» рассчитывает завершить переговоры со Всемирным банком относительно кредита в 450 млн. долл. на электрификацию участка Долинская-Николаев-Херсон-Джанкой до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Он отметил, что «Укрзализныця» возлагает надежду на электрификацию и реконструкцию участка, поскольку проект открывает новые возможности и транзитный потенциал Крыма и портов региона.

«Если Всемирный банк не отступит от переговоров с нами и мы получим шанс кредита – а это 450 млн. долл., – то, я думаю, что на протяжении трех лет мы завершим этот проект», – отметил КОСТЮК.

В 2009 году планируется начать подготовку и проектные работы, касающиеся будущей электрификации ряда участков «Укрзализныци», что предусмотрено программой электрификации до 2020 года. В частности, участка Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой (394 км, 1 млрд. 492 млн. грн., завершение работ запланировано в 2011 г.), за счет чего будет создан второй параллельный электрифицированный ход на Крым и к черноморским портам.