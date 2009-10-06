Корабли, самолеты и БТРы готовятся порисоваться перед Ющенко

Более тысячи человек личного состава, 5 кораблей и судов обеспечения, 7 самолетов и вертолетов, 15 единиц бронетанковой техники, более 50 единиц специальной и автомобильной техники завершают подготовку к запланированным на 8 октября тактическим учениям в районе озера Донузлав на северо-западе Крыма.

В четверг пройдет высадка морского и воздушного десанта с участием кораблей, авиации, морской пехоты и войск береговой обороны Военно-морских сил Украины.

С силами флота взаимодействуют 4 вертолета армейской авиации сухопутных войск и 4 самолета воздушных сил Украины, сообщил пресс-центр командования ВМС.

Украинский флот продемонстрирует возможности своих подразделений по блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Также целью учений будет "совершенствование слаженности" органов управления силами (войсками), повышение морской, полевой и летной выучки личного состава ВМС, укрепление практических навыков командиров всех звеньев.

Планируется, что за ходом учений будет наблюдать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.