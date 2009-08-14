В музее «Балаклава» откроют экспозицию о подводных силах ЧФ

Новую экспозицию «Подводные силы Черноморского флота. 1944 – 1994 гг.» откроют в филиале Центрального музея Вооруженных Сил - Военно-морском музейном комплексе «Балаклава» 20 августа ко Дню независимости Украины.

Как сообщил УНИАН начальник Центрального музея полковник Виктор КАРПОВ, завершаются последние приготовления к открытию экспозиции, экспонаты которой наглядно демонстрируют основные этапы развития подводных сил ЧФ.

На выставке будут представлены фото, архивные документы, модели лодок, награды и другие морские раритеты.

По мнению КАРПОВА, «экспозиция выставки является чрезвычайно интересной не только тем, что отображает историю деятельности 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота, тяжелый труд воинов-подводников, но и тем, что показывает деятельность раньше чрезвычайно секретной ракетно-технической базы, где хранилось ядерное оружие для подводных лодок, а также деятельность полигона по испытанию баллистических ракет морского базирования, рассказывает о разработке биотехнических комплексов (работу с дельфинами)».

Как добавил полковник, музейные работники «нашли возможность показать часть корпуса подводной лодки и воспроизвести фрагмент его отсека в экспозиции. Завершением экспозиции является Военно-морской флаг Украины, который на срезе эпох вышел на историческую арену».

По словам КАРПОВА, экспозиция создана в рамках реализации проекта музеефикации штольни №73, где раньше был размещен завод по ремонту подводных лодок, и штольни №3 - бывшей ремонтно-технической базы, где хранилось ядерное вооружение. «Это чрезвычайно интересный в историческом плане фортификационный инженерный объект, который усилиями Центрального музея Вооруженных Сил Украины активно приобщается к культурной жизни нашего государства», - сказал офицер.