ГАИ снова остановила в Севастополе российские автомобили с ракетами

Сотрудники Госавтоинспекции во вторник второй раз в этом месяце задержали в Севастополе автомобили Черноморского флота Российской Федерации, которые перевозили крылатые ракеты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах Севастополя.

По данным источника, во время задержания двух КАМАЗов с прицепами для контейнеров, в которых перевозятся крылатые ракеты, а также автомобиля ГАЗ-66, перевозившего личный состав караула ЧФ РФ, сотрудники ГАИ в присутствии представителей ряда силовых структур составили акт о выявлении на спуске Челюскинцев правонарушения: установленного порядка передвижения транспортных средств без разрешения по территории Украины вне воинской части.

Источник уточнил, что российские военнослужащие нарушили требование Указа Президента Украины №705 о подаче за 10 суток в установленном порядке - через Министерство обороны - заявки на передвижение. По его данным, водители воинской части №13189 ЧФ РФ поставили свои подписи в акте.

По неподтвержденной информации, представители воинской части №13189, дислоцирующейся в районе поселка Сахарная головка на окраине Севастополя, перевозили к себе в часть две крылатые ракеты «Малахит» в разобранном виде с причала «Куриная», где базируются малые ракетные корабли ЧФ РФ.

8 июля сотрудники ГАИ остановили в Севастополе автоколонну из четырех автомобилей одной из воинских частей ЧФ РФ, которые перевозили без разрешительных документов крылатые ракеты.

10 июля МИД Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой ракет. В МИД заявили, что российская сторона нарушила соглашение 1997 года между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания Черноморского флота, а также украинское законодательство, поскольку без согласования с компетентными органами страны перевозила ракеты.

21 июля в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что во время перевозки ракет не было нарушено соглашение о статусе и условиях пребывания ЧФ на территории Украины.

21 июля Украина предостерегла Россию от дальнейших нарушений ЧФ требований соглашений и украинского законодательства в части перевозки опасных грузов и вооружений, а также передвижений воинских подразделений.