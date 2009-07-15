В Крыму пройдет игра «АнтиНАТО»

Русская община Крыма соберет молодежь 17-25 июля в районе поселка Новоозерное неподалеку от Евпатории на западе полуострова для ее воспитания в духе восстановления союзно-политического единства Украины с Россией и предотвращения вступления страны в НАТО.

Как сообщила пресс-служба организации, в пгт Новоозерное по инициативе Русской общины планируется провести II Молодежно-патриотический лагерь «Донузлав».

«Лагерь будет размещен на берегу озера Донузлав, на месте, где традиционно проходят учения "Си-бриз" с участием стран НАТО», - говорится в сообщении.

Программа работы лагеря предполагает проведение военно-патриотической игры, игр и конкурсов, просмотр тематических фильмов, организацию мероприятий культурно-массового характера.

В частности, 20 июля на базе лагеря «Донузлав» пройдут расширенное заседание Школы молодого лидера и военно-патриотическая игра «АнтиНАТО-2009». «Участники игры отработают вопросы организации акций гражданского протеста против учений НАТО в Крыму», - заявили в Русской общине.

Кроме того, участники лагеря проведут акцию по благоустройству памятников советским войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Завершится работа молодежно-патриотического лагеря 25 июля рок-концертом, посвященным Дню Военно-морского флота России.

***Русскую общину Крыма возглавляет первый заместитель председателя Верховной Рады автономии Сергей ЦЕКОВ.