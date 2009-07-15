Механик погиб на заводе в Керчи

Механик погиб во время проведения судоремонтных работ на Керченском морском заводе «Фрегат» (Керчь, Крым).

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.

«Во время проведения работ упал с высоты житель Мариуполя, 1947 года рождения, который работал на заводе механиком», - уточнили в МЧС.

Рабочий скончался до приезда «скорой помощи».