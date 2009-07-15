Механик погиб на заводе в Керчи
11:46, 15 июля 2009Крым
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Механик погиб во время проведения судоремонтных работ на Керченском морском заводе «Фрегат» (Керчь, Крым).
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.
«Во время проведения работ упал с высоты житель Мариуполя, 1947 года рождения, который работал на заводе механиком», - уточнили в МЧС.
Рабочий скончался до приезда «скорой помощи».
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