Засовывать паспорт в плавки не обязательно

На крымских пляжах пограничники не требуют паспорта у отдыхающих, хотя большинство пляжей автономии расположены в пограничном районе.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Информация (СМИ) о том, что крымские пограничники на пляжах требуют у отдыхающих предъявить паспорт, не соответствует действительности, хотя большинство пляжей расположены в контролируемом пограничном районе», - отметили в Азово-Черноморском управлении.

Пресс-служба поясняет, что «во всех странах мира контролируемый пограничный район определяется вдоль всей границы государства, по всей её протяжённости, на суше, вдоль пограничных рек, озёр, морей». «Постановлением Кабинета министров Украины еще в 1998 году на крымском побережье были определены контролируемые пограничные районы в масштабах административных единиц районов и городов, непосредственно примыкающих к побережью», - сказано в заявлении.

Пограничный режим регламентирует порядок въезда, передвижения, временного пребывания и проживания граждан, проведения работ, учёта и содержания на пристанях, причалах и пунктах базирования самоходных и несамоходных судов, маломерных плавательных средств, их передвижение во внутренних водах Украины. «Об этом знают все жители полуострова, да и для гостей эта информация не является секретом, но не все граждане законопослушны», - отметили в управлении. За нарушение погранрежима с начала лета сотрудники Госпогранслужбы привлекли к ответственности более 900 человек, 130 из них - иностранцы. «Большинство правонарушителей - это те, кто без информирования пограничников выходят в море на плавсредствах, занимаются браконьерством, нарушают правила пребывания в Украине, но ни один из них не был оштрафован за пребывание на пляже без паспорта», - подчеркнула пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления.