Состояние четырех пострадавших в аварии в Крыму оценивается как тяжелое
Легковушка врезалась в маршрутку с курортниками...
Четверо пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму находятся в тяжелом состоянии.
«Тяжелые: один украинец, двое из Беларуси и один из России», - сообщила корреспонденту УНИАН по телефону сотрудница Республиканского центра медицины катастроф в Симферополе. Один из четырех человек находится в травматологии, трое - в реанимации, добавила собеседница агентства.
Трое из двадцати человек получили в ДТП легкие травмы и находятся на амбулаторном лечении.
Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Российские дети в удовлетворительном состоянии.
Как сообщал УНИАН, около 7-ми утра 14 июля в районе крымского села Донское автомобиль ВАЗ-2101, водитель которого решил пойти на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Мерседес».
Водитель ВАЗа погиб на месте аварии, один из пассажиров «легковушки» скончался в больнице. Погибшие - граждане Украины, крымчане.
В ДТП пострадали два пассажира машины и восемнадцать пассажиров маршрутки: 10 граждан России (среди них - 5 детей), 5 белорусов и 5 украинцев.