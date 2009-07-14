Состояние четырех пострадавших в аварии в Крыму оценивается как тяжелое

Четверо пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму находятся в тяжелом состоянии.

«Тяжелые: один украинец, двое из Беларуси и один из России», - сообщила корреспонденту УНИАН по телефону сотрудница Республиканского центра медицины катастроф в Симферополе. Один из четырех человек находится в травматологии, трое - в реанимации, добавила собеседница агентства.

Трое из двадцати человек получили в ДТП легкие травмы и находятся на амбулаторном лечении.

Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Российские дети в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН, около 7-ми утра 14 июля в районе крымского села Донское автомобиль ВАЗ-2101, водитель которого решил пойти на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Мерседес».

Водитель ВАЗа погиб на месте аварии, один из пассажиров «легковушки» скончался в больнице. Погибшие - граждане Украины, крымчане.

В ДТП пострадали два пассажира машины и восемнадцать пассажиров маршрутки: 10 граждан России (среди них - 5 детей), 5 белорусов и 5 украинцев.