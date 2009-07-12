Севастопольцы зажгли свечи в память о жертвах Холокоста

«Поминальный час» памяти жертв Холокоста прошел сегодня в Севастополе.

Мероприятие при участии около 100 человек состоялось у сооруженного в 2003 году памятника «Жертвам Холокоста».

Были зажжены поминальные свечи, проведен молебен. На митинге-реквиеме выступили представители руководства города, члены армянского, белорусского национально-культурных обществ.

Заместитель председателя Севастопольской еврейской общины, редактор газеты «Рассвет» Борис ГЕЛЬМАН в интервью УНИАН отметил, что именно 12 июля 1942 года в Севастополе гитлеровские оккупанты провели акцию по уничтожению евреев, во время которой было расстреляно 4 тыс. 200 евреев и крымчаков. «Длительное время об этом не говорили, и во всех севастопольских книгах, популярных изданиях отмечалось об уничтожении мирного населения, без указания происхождения и, собственно, причины их уничтожения», - отметил он.

С 1992 года Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя и Севастопольская еврейская община стали регулярно проводить митинги-реквиемы, посвященные трагическим событиям, произошедшим в городе 12 июля 1942 года. Сначала они проводились на 4-м км Балаклавского шоссе, где установлен памятник под названием «Памяти жертв фашизма», а с 2003 года - у памятника «Жертвам Холокоста».

«Во время митинга мы говорим не только о том, что евреи были жертвами, но и о том, что очень многие из них участвовали во ІІ Мировой войне», - добавил Б.ГЕЛЬМАН. В частности, отметил он, «в рядах Советской Армии сражались свыше 500 тысяч евреев, из них 260 тысяч погибли».

В свою очередь председатель городского совета Валерий САРАТОВ в интервью журналистам заявил, что «в Севастополе достаточно хорошие межнациональные отношения».

По его словам, отсутствие в городе напряженности в межнациональных отношениях показывают «данные социологических опросов, которые мы периодически проводим». Как сказал В.САРАТОВ, «они (отношения) толерантные, буквально 1-2% опрошенных считают, что они напряженные».

В то же время, по мнению В.САРАТОВА, межнациональные отношение - это «хрупкий вопрос, и надо постоянно думать и держать этот вопрос в поле внимания».