Студенты сами выберут предметы

22:12, 09 июля 2009
Крым
0 0

Обязательными остаются пять дисциплин

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК подписал приказ “Об организации изучения гуманитарных дисциплин по свободному выбору студента”.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, обязательными остаются лишь пять гуманитарных дисциплин: украинский язык, история Украины, история украинской культуры, иностранный язык и философия, остальные дисциплины из гуманитарного цикла - на выбор.

В то же время, в соответствии с приказом министра, в группе по изучению дисциплины на выбор должно быть минимум 25 студентов.

В пресс-службе ведомства отмечают, что "свободная траектория" студента традиционна в лучших мировых университетах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter