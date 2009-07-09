Студенты сами выберут предметы

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК подписал приказ “Об организации изучения гуманитарных дисциплин по свободному выбору студента”.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, обязательными остаются лишь пять гуманитарных дисциплин: украинский язык, история Украины, история украинской культуры, иностранный язык и философия, остальные дисциплины из гуманитарного цикла - на выбор.

В то же время, в соответствии с приказом министра, в группе по изучению дисциплины на выбор должно быть минимум 25 студентов.

В пресс-службе ведомства отмечают, что "свободная траектория" студента традиционна в лучших мировых университетах.