В Евпатории придумала, как отвадить грузовики от памятника десантникам
16:05, 24 июня 2009Крым
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Пусть водители купаются в другом месте
Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО распорядился установить в районе памятника десантникам по Симферопольскому шоссе щиты с предупредительными надписями, а также перекопать возможные подъезды к воде, чтобы "отвадить" от этого места водителей грузовиков.
Городской председатель недоволен тем, что грузовые трейлеры организовали парковку на самом берегу моря, возле памятника.
Такая парковка запрещена природоохранным законодательством, подчеркнули в пресс-службе мэрии Евпатории.
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