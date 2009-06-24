В Евпатории придумала, как отвадить грузовики от памятника десантникам

Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО распорядился установить в районе памятника десантникам по Симферопольскому шоссе щиты с предупредительными надписями, а также перекопать возможные подъезды к воде, чтобы "отвадить" от этого места водителей грузовиков.

Городской председатель недоволен тем, что грузовые трейлеры организовали парковку на самом берегу моря, возле памятника.

Такая парковка запрещена природоохранным законодательством, подчеркнули в пресс-службе мэрии Евпатории.