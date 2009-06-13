Яценюк купил кактусы политикам, которые много себе позволяют

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает необходимым решение социальных проблем молодежи в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Севастополе, где сегодня принимает участие в праздновании 226-й годовщины города.

А.ЯЦЕНЮК считает, что если «проблемы не решить в ближайшей перспективе, в Украине так и не повысится рождаемость».

Он отметил, что увеличение количества населения страны до 50 млн. человек является одной из важнейших задач государственной политики.

Во время празднования Дня города он посетил, в частности, Парад семейных пар, в котором приняли участие как молодожены, которые поженились в этот день, так и те, у кого свадьба была 50 лет назад.

Поздравляя молодоженов, А.ЯЦЕНЮК пошутил: «Держитесь, дорогие мужчины, и держите их, чтобы не убежали, дорогие женщины».

А.ЯЦЕНЮК каждой паре молодоженов подарил их первый семейный альбом и пообещал, что как только у них родится по второму ребенку – сразу приедет с ценными подарками.

Также во время празднования Дня Севастополя А.ЯЦЕНЮК приобрел два кактуса с большими колючками «в подарок двум украинским политикам, которые много себе позволяют», не став при этом называть их фамилий.