60 кг мяса дельфина нашли у украинских браконьеров

Сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины обнаружили 60 кг мяса дельфина на борту украинского рыбопромышленного судна.

Как сообщила пресс-секретарь Азово-Черноморского регионального управления Лилия ПУРГИНА, три сумки с кусками замороженного мяса дельфина нашли в каютах членов экипажа. Они заявили, что «дельфин попался в сети уже мёртвым, а мясо они решили взять для себя».

По данным Л.ПУРГИНОЙ, судно без пограничного оформления выходило за пределы территориального моря, чем нарушило государственную границу Украины.

Составлены протоколы о нарушении правил рыбной ловли и нарушении границы. Документы переданы в Керченскую природоохранную прокуратуру. «Поскольку дельфин занесён в Красную книгу, то его вылов влечёт за собой ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины», - добавила пресс-секретарь.

Ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», если оно причинило существенный вред, карается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.