Санаторий «Золотой пляж» в Крыму будут контролировать киприоты

Ялта, Курпаты, парк

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Energy Standard Fund Ltd (Лимасол, Кипр) на приобретение контроля над ЗАО «Санаторий «Золотой пляж» (пгт Курпаты, Ялта). Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Energy Standard Fund Ltd занимается инвестиционной деятельностью. *** В санатории лечат заболевания центральной нервной системы, органов дыхания. Он расположен в парковой зоне.

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