Санаторий «Золотой пляж» в Крыму будут контролировать киприоты
20:00, 30 апреля 2009Крым
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Ялта, Курпаты, парк
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Energy Standard Fund Ltd (Лимасол, Кипр) на приобретение контроля над ЗАО «Санаторий «Золотой пляж» (пгт Курпаты, Ялта).
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Energy Standard Fund Ltd занимается инвестиционной деятельностью.
*** В санатории лечат заболевания центральной нервной системы, органов дыхания. Он расположен в парковой зоне.
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