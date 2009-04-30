Санаторий «Золотой пляж» в Крыму будут контролировать киприоты

20:00, 30 апреля 2009
Крым
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Ялта, Курпаты, парк

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Energy Standard Fund Ltd  (Лимасол, Кипр) на приобретение контроля над ЗАО «Санаторий «Золотой пляж» (пгт Курпаты, Ялта). 

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. 

Energy Standard Fund Ltd занимается инвестиционной деятельностью.

*** В санатории лечат заболевания центральной нервной системы, органов дыхания. Он расположен в парковой зоне.

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