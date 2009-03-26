Янукович-младший просит папу отпустить его из ВР заниматься делом

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не желает своим детям заниматься политической деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе, на Всекрымском собрании депутатов советов всех уровней от Партии регионов.

«Я политикой занялся только тогда, когда она занялась мной. И я ни своим детям, ни внукам не желаю того, чтобы они занимались политикой», - сказал лидер «регионалов».

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что младший сын попросил его отпустить «заниматься делом», поскольку уже не может сидеть в Верховной Раде Украины.

«Младший сын сказал: как только закончатся выборы, отпусти меня заниматься делом. Не могу, говорит, я сидеть в парламенте», - отметил руководитель Партии регионов.