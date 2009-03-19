Мэр Симферополя обратился в милицию по факту яичного инцидента

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО обратился с милицию по факту сегодняшнего инцидента – депутат городского совета Наталья ЛАНТУХ разбила на его голове несколько куриных в знак протеста против снятия Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница пресс-службы мэрии.

В милиции, считая поступок депутата хулиганским, составили административный протокол. Ожидается, что «судьба» Н.ЛАНТУХ решится уже завтра в суде.

Мэр считает действия депутата хулиганством, при этом отмечает с иронией, что ему, хотя он и не просил, сегодня сделали яичную маску, которая, как уверяют женщины, полезна для волос.

Как сообщал УНИАН, 43 депутата сегодня на сессии горсовета отправили В.БЛИНОВА в отставку. После чего Н.ЛАНТУХ вылила на голову мэра несколько яиц. Депутат заявила, что ее поступок был спонтанным, назвала его «криком души» и протестом против фарса в горсовете.