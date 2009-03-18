Депутаты из «Русского блока» подготовились к борьбе с фашистами

Депутаты Верховной Рады Крыма от партии «Русский блок» Олег РОДИВИЛОВ и Андрей КОЗЕНКО подготовили проект постановления парламента автономии «О недопущении пропаганды фашизма, расовой нетерпимости, реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов на территории Автономной Республики Крым».

Как сообщили в пресс-службе Русской общины Крыма – союзников «Русского блока», предполагается запретить объединениям граждан, крымским отделениям политический партий, юридическим и физическим лицами на территории автономии «пропаганду фашистской идеологии, расовой нетерпимости, героизацию коллаборационизма и пособников фашистского режима, а также изготовление, распространение, демонстрация фашистской (нацистской) символики».

О.РОДИВИЛОВ и А.КОЗЕНКО собираются вынести данный проект на ближайшую сессию крымского парламента вместе с проектом обращения в поддержку инициативы народного депутата Украины Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, который 15 января 2009 года внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект «О запрещении реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов 1933-1945 гг.».