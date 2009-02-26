Убийца ялтинского фотохудожника получил пожизненное заключение

Апелляционный суд Крыма приговорил к пожизненному заключению убийцу ялтинского фотохудожника Николая Орлова, а его подельнику назначил наказание в виде пятнадцати лет заключения.

Оба по решению суда лишись всего своего имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мужчины убили одинокого старика-фотохудожника, чтобы завладеть его квартирой.

Убийство произошло в декабре 2004 года. Мужчины наладили контакт с фотографом, а затем предложили сделать серию снимков «друзей». После фотографирования, мастер был убит.

Апелляционный суд Крыма признал достаточными представленные прокуратурой доказательства вины черного маклера в убийстве фотографа. Учитывая, что подсудимый уже был судим за аналогичное преступление, суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.