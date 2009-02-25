Таможенники нашли 2 кг марихуаны в контейнере из Узбекистана

В Симферополе сотрудники Крымской таможни во время осмотра железнодорожного контейнера, который прибыл из Узбекистана, обнаружили почти 2 кг марихуаны.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы Украины.

В декларации, представленной к таможенному оформлению, владелец контейнера – гражданка Узбекистана, заявила об отсутствии у себя каких-либо предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины. Таможенников гражданка заверила, что в контейнере находятся только личные вещи, необходимые при переезде на постоянное место проживания в Крым. Однако в ходе осмотра среди личных вещей был обнаружен тщательным образом замаскированный полиэтиленовый пакет с растительным веществом внутри. Экспертизой установлено, что в пакете была марихуана.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил о перемещении наркотического вещества через таможенную границу Украины.