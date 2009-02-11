Ялте наконец-то отдали гуманитарную помощь от побратима

В ближайшее время ялтинский Дом малютки и Ливадийская больница получат гуманитарную помощь от города-побратима Ялты - Баден-Бадена (Германия).

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ялты, на днях "завершилась более чем двухмесячная эпопея с растаможиванием гуманитарной помощи", поступившей из Баден-Баден. "Все это время ялтинский отдел внешнеэкономической деятельности потратил на различные согласования и допуски", – отметили в мэрии.

Дом малютки получит новое сантехническое оборудование, а Ливадийская больница – многофункциональные кровати, матрасы и прикроватные тумбочки. "Общая стоимость гуманитарной помощи от побратимов составляет около 18 тысяч евро," – говорится в сообщении.