СМИ Севастополя не пустили на суд по делу о драке на Графской пристани

В Севастополе представители СМИ не смогли присутствовать на открытом судебном заседании по рассмотрению уголовного дела по обвинению группы лиц - участников событий на Графской пристани 5 июля прошлого года. Тогда во время попытки установить памятную доску в честь 90-летия подъема флага Украинской Народной Республики на кораблях Черноморского флота активисты ряда местных общественных организаций нанесли телесные повреждения нескольким военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому делу 6 граждан обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия, - карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет - УНИАН.)

Представители СМИ, обратившиеся в установленном порядке с соответствующим ходатайством в суд, не смогли сегодня присутствовать на заседании.

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник, в официальном ответе судьи Ленинского районного суда города Севастополя Т.БРЫКАЛО руководителям двух телерадиокомпаний и газете, в частности, говорится, что данное уголовное дело будет рассматриваться (рассмотрение началось сегодня в первой половине дня - УНИАН) в открытом режиме. Вместе с тем, судья в своем письме руководителям СМИ выразил сожаление, что «зал судебного заседания имеет ограничения по количеству мест. В связи с тем, что после размещения участников процесса, а их общее количество 62 человека, присутствие журналистов будет возможно при наличии свободных мест».

Как указывается в ответе, «поскольку при рассмотрении указанного дела в соответствии с требованиями Конституции Украины и Уголовно-процессуального закона будет осуществляться полное фиксирование судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства, суд, во избежание искажения информации о ходе судебного следствия, а также с целью предотвращения возможного давления на участников процесса, считает нецелесообразным проведение видеосъемки хода судебного заседания», однако, как указывается в ответе, «это не лишает возможности журналистов взять интервью о ходе судебного следствия у прокурора, потерпевших, защитников и подсудимых».

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2008 года в Севастополе произошло столкновение между сторонниками партии «Русский блок», Прогрессивной социалистической партии Украины и общественной организации «Российская община Севастополя» с моряками украинского флота.

Украинские военнослужащие установили на стене нижнего причала Графской пристани мемориальную доску в честь 90-летия поднятия украинских государственных флагов на кораблях российского имперского Черноморского флота в 1918 году. Однако активисты пророссийских партий сорвали мемориальную доску.

По факту срыва памятной доски на Графской пристани было возбуждено уголовное дело. Было задержано 5 участников инцидента.