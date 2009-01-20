У офицера Черноморского флота изъяли комплекс для прослушки мобильной связи

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у офицера Черноморского флота Российской Федерации комплекс негласного съема информации с каналов мобильной связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге начальник пресс-центра – пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, военнослужащий пытался незаконно выв ести комплекс в Россию на железнодорожным транспорте и спрятал техническое средство от таможенного контроля на границе.

В настоящее время специалисты расшифровывают информацию, которая накоплена в комплексе.

По предварительным данным, комплекс активно использовался в Севастополе. “Об этой ситуации нами проинформирована ФСБ России и принимаются оперативно-розыскные меры по установлению лиц, которые заказывали незаконное прослушивание телефонных разговоров граждан и организовали попытку противоправного перемещения аппаратуры через государственную границу”, - сообщила М.ОСТАПЕНКО.

В целом, как отметили в СБУ, за последние два месяца сотрудники спецслужбы в результате активизации мер по противодействию незаконному использованию специальных технических средств негласного получения информации изъяли у преступных группировок 4 комплекса незаконного прослушивания граждан общей стоимостью свыше 15 млн. грн.