На межбанке торги по доллару закрылись снижением котировок

В связи с празднованием сегодня в США Дня Мартина Лютера Кинга, торги по доллару прошли со сниженной активностью, а сделки осуществлялись валютированием ТОМ (от анг. tomorrow - ”завтра”, то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, торги по доллару США открылись на ТОМе следующими котировками - 8,1200/8,3800, к 12:00 спрэд сузился до 8,1500/8,2650. К закрытию ценовые уровни снизились 8,0600/8,1550. В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией на ТОМе по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9800.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2380/0,2520, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2420/0,2490. К закрытию торгов цены понизились 0,2410/0,2460. В России курс доллар-рубль на ТОМе вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9951 (+0,5551).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3296/98, а к 14:30 упали 1,3233/35. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,7820/11,1580, к 12:00 цены составили 10,8010/10,9835. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,6515/10,8075.