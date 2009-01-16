Куницын считает отчет ВСК по Севастополю политическим заказом

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает политическим заказом отчет Временной следственной комиссии (ВСК) о ситуации в Севастополе.

Сегодня Верховная Рада рекомендовала Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО выполнить решение Севастопольского городского совета о выражении недоверия председателю горгосадминистрации С.КУНИЦЫНУ. Такое решение поддержали 374 народных депутата, приняв соответствующее постановление по результатам предварительного отчета ВСК по вопросам выяснения обстоятельств, касающихся нарушения Конституции и законодательства Украины Севастопольской ГГА и Севастопольским горсоветом, другими органами исполнительной власти по вопросам земельных отношений, а также относительно служебных злоупотреблений и разворовывания государственных средств при выполнении работ по Программе социально-экономического развития города Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, С.КУНИЦЫН, комментируя сегодняшние события в украинском парламенте, сказал: «Меня абсолютно не удивило то, что сегодня произошло в парламенте Украины. Мы эту цепь событий давно уже для себя сложили. Она, как видите, продолжается уже второй год, и сегодняшнее выступление Временной следственной комиссии во главе с народным депутатом Иваном ВЕРНИДУБОВЫМ - это одно из звеньев цепи выстроенной целенаправленной политики, направленной на подрыв авторитета. Это удар не против КУНИЦЫНА, даже не против ЮЩЕНКО, это удар против Украины».

Как отметил глава администрации, «если проанализировать, как создавалась эта следственная комиссия, и кто ее возглавлял, то с первого дня было совершенно очевидно, какие будут результаты». Вместе с тем, сказал он, «сколько было проверок, ничего особенного никто не нашел. А все остальное разбивалось в судах, и продолжает разбиваться в судах. И я уверен, что суды поставят точку во всех этих наших спорах».

По словам руководителя администрации, «ни одной сотки - не то что гектара - администрация КУНИЦЫНА никому не продала, и не разворовала». «А если мы по решению судов и выделяли землю, то она выделялась в аренду, за нее производится арендная плата, вкладываются инвестиции. А вот почему следственная комиссия никоим образом не упомянула 19 тыс. гектаров лучших земель, площади, равной территории двух Севастополей, которые за 3 копейки на 25 лет господам охотникам отданы угодья… Посмотрите, кто там учредители, и вы увидите, что там представители в том числе тех политических партий, которые сегодня голосовали против КУНИЦЫНА», - сказал глава СГГА.

На вопрос, какие юридические последствия могут быть после сегодняшнего решения парламента, С.КУНИЦЫН ответил: «А последствий никаких нет, потому что закона о ВСК нет. Они же обратились к правоохранительным органам, Президенту, но должны же быть основания, ведь ни один факт, изложенный господином ВЕРНИДУБОВЫМ, в судебном порядке не доказан. Закон же не может Верховная Рада на этот счет принять? Не может. Это не решение прокуратуры, не решение МВД, суда. Это так, «Очерки Чехова». Так сказать, написали, набросали, испугали на всю страну». По его словам, «решение не носит нормативно-правового характера, поэтому, реагировать не на что». «Политический заказ, да и только», - отметил С.КУНИЦЫН.