Погода на эти выходные: хороший хозяин собаку на улицу не выпустит

На выходные погода в Украине не изменится - мороз, местами порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 10 января облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, метели, только на западе, а ночью и на юге страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 3-8°, в Карпатах и Закарпатье - 11-16° мороза, на юге Крыма – около 0°; днем - 0-5° мороза, в Крыму - 1-6° тепла.

11-12 января переменная облачность. Без осадков, только ночью 11 января в Крыму и Приазовье небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура в восточных, местами в центральных областях, а 12 января и в Приазовье ночью - 15-20° мороза, днем - 7-12° мороза; на остальной территории ночью - 11-16°, в Крыму, западных, а 12 января и в северных областях - 8-13° мороза, днем 11 января - 4-9° мороза, 12 января - 1-6° мороза, в Прикарпатье, Закарпатье и в Крыму - 0-5° тепла.