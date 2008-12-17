Кастрюльный пикет провели «бедные» Крыма. И это лишь начало

Митинг-пикет против бедности провели в среду утром в Симферополе члены русских патриотических организаций Крыма и Севастополя, входящих во Всекрымскую предвыборную коалицию «Русский Фронт Сергея Шувайникова».

Акция прошла возле здания Верховного Совета Крыма.

Около сотни активистов стучали ложками по пустым кастрюлям, пытаясь таким образом напомнить крымским депутатам о бедственном положении граждан.

Пикетчики выступали под транспарантами с лозунгами: «Пан Гриценко! Помоги крымчанам не умереть во время кризиса!», «Януковичи Крыма! Где обещанная бедным Крыма лучшая жизнь?», «Депутат Черноморов! Поделись тысячей гривен в день с бедными!», «Почему крымчане стали беднее жителей Африки?».

Участники митинга собрали символические доллары и евро на покупку нового «Мерседеса» для спикера крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО. Кроме того, люди пообещали собрать по всему Крыму средства на «народный автомобиль» для главы ВР АРК, если он вспомнит о нищих крымчанах, сообщили в пресс-службе «Русского Фронта Сергея Шувайникова».

Активисты коалиции заявили, что если крымская власть не сумеет стабилизировать социально-экономическую ситуацию в автономии, то в 2009-ом году во всех регионах полуострова будут организованы массовые Марши бедных, голодных и безработных крымчан.