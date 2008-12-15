За ялтинскими почтальонами присмотрит милиция

В Ялте правоохрннители собираются охранять почтальонов.

Такую информацию сообщила начальник дежурной части Ялтинского горотдела милиции Светлана КОРЖАН, информирует официальный сайт города.

В последнее время в Крыму наблюдается увеличение числа резонансных преступлений, таких, как грабежи почтальонов.

В Ялте почту разносят 104 человека. Для того, чтобы обеспечить их безопасность, С.КОРЖАН обратилась к городским властям с просьбой помочь с транспортом.

Милиции необходим всего лишь один автобус, чтобы развозить почтальонов по маршрутам. Ведь если к каждому почтальону приставить личного охранника, то будет задействован чуть ли не весь личный состав отделения ялтинского УВД, учитывая дежурные части, которые несут службу круглосуточно, - такого Ялта себе позволить не сможет: «оголятся» другие части города.