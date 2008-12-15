Феодосия может остаться без воды

Энергетики из-за задолженности угрожают отключить от электроэнергии Феодосийский горводоканал.

Как сообщила главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА, текущая задолженность предприятия перед РЭС состовляет около миллиона гривен.

"В городе создана чрезвычайная комиссия. Свою работу она начнет с должников водоканала. Всего их более пятисот, из них 30 - предприятия города, остальные - феодосийцы", - сообщила А.ТРОФИМОВА.

В настоящее время в Феодосии сложилась угрожающая ситуация. "Город может остаться без воды в любой момент, и как следствие - без тепла. Если какое-либо предприятие не погасит долги за воду в ближайшее время, чрезвычайная комиссия вправе приостановить его работу", - отмечают в МЧС Феодосии.

Водоканалу поручено активнее работать с должниками - жителями города, вплоть до отключения их от водоснабжения.

Сегодня тарифы на воду не окупают затраты водоканала на электроэнергию, говорят на предприятии.