ГАИ задержала в Крыму легковушку с полным багажником конопли (фото)

Сотрудники крымской Госавтоинспекции на днях задержали в западной части полуострова автомобиль Daewoo с полным багажником конопли.

Как сообщает сегодня пресс-служба ГАИ Крыма, легковушка, где находились пять человек, двигалась из поселка Черноморское в Евпаторию.

Два лейтенанта милиции остановили автомобиль для проверки документов. В момент проверки с правой стороны машины открылись двери, граждане начали выскакивать из авто и убегать. "Такое необычное поведение встречается не часто, и объяснение этому был перевозимый груз – полный багажник конопли", – говорится в сообщении пресс-службы.

Инспекторам ГАИ удалось задержать двоих - 33-летнего водителя и 25-летнего пассажира.

На данный момент личности сбежавших уже установлены и ведутся мероприятия по их розыску и задержанию. Кроме того, устанавливаются места выращивания конопли.

В этом году сотрудниками ГАИ Крыма лично были задержаны 86 водителей, перевозивших наркотики. При совместной работе с другими подразделениями МВД была оказана помощь в задержании еще 482 таких водителей. В результате работы сотрудников Госавтоинспекции автономии изъято более 30 килограммов различных наркотических веществ.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма.